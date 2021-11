Premier League kompakt: ManCity auch ohne De Bruyne souverän - Conte feiert ersten Liga-Sieg mit Spurs

Manchester City - FC Everton 3:0 (1:0)

Titelverteidiger Manchester City hat in der Premier League auch ohne seinen mit dem Coronavirus infizierten Superstar Kevin De Bruyne den zweiten Platz zurückerobert. Die Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola besiegte am Sonntag den FC Everton verdient mit 3:0 (1:0) und überholte durch den Heimerfolg den Konkurrenten FC Liverpool. Citys Rückstand auf Tabellenführer Chelsea beträgt nach dem zwölften Spieltag drei Punkte. Raheem Sterling (44. Minute), der sein 300. Premier-League-Spiel bestritt, erzielte vor eigenem Publikum im Etihad-Stadion den Führungstreffer für die spielbestimmenden Citizens. Nach einer guten halben Stunde zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul an Sterling auf den Punkt. Die Entscheidung auf Strafstoß nahm er nach Sichtung des Videobeweises jedoch zurück. Rodrigo (55.) erhöhte in der zweiten Hälfte, bevor Bernardo Silva (86.) für die Entscheidung sorgte. Everton steckt nach dem sechsten sieglosen Spiel (zwei Remis, vier Niederlagen) tief in der Krise.