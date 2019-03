Sterling-Hattrick: ManCity baut Tabellenführung aus - Tottenham verliert gegen Hasenhüttl

Im Kampf um den Titel hat Manchester City vorgelegt und den Vorsprung in der Premier League auf den FC Liverpool, der am Sonntag gegen den FC Burnley nachziehen kann, wieder auf vier Punkte ausgebaut. Beim 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den FC Watford überragte der englische Nationalspieler Raheem Sterling, der binnen 13 Minuten einen Hattrick erzielte.

Hasenhüttl-Team schlägt BVB-Bezwinger Tottenham nach späten Toren

Tottenham Hotspur hat dagegen einen Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Plätze in England hinnehmen müssen. Vier Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse gegen Borussia Dortmund unterlagen die Spurs beim vom ehemaligen Leipziger Coach Ralph Hasenhüttl trainierten FC Southampton mit 1:2 (1:0). Zwar brachte Harry Kane die Londoner am Samstag in der 26. Minute in Führung, doch Yan Valery (76.) und James Ward-Prowse (81.) drehten die Partie in der Schlussphase.