Dreimal Videobeweis, dreimal Sterling: Manchester City fertigt West Ham 5:0 ab

Der englische Meister Manchester City ist mit einem deutlichen Erfolg in die neue Premier-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann ohne den vom FC Bayern umworbenen Langzeitverletzten Leroy Sané am Samstag auswärts 5:0 (1:0) gegen West Ham United. Zum ersten Mal in der Premier-League-Geschichte kam dabei auch der Videobeweis zum Einsatz - und das gleich drei Mal.