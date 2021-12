Premier League kompakt: ManCity erobert Platz eins – Origi rettet Liverpool drei Punkte

FC Watford – Manchester City 1:3 (0:2)

Manchester City ist neuer Spitzenreiter in der Premier League. Nach dem Patzer des FC Chelsea am Samstagmittag gegen West Ham United (2:3) zog das Team von Trainer Pep Guardiola am Abend mit einem Sieg in Watford an den Londonern vorbei. Bei den Hornets lieferten Nationalspieler Ilkay Gündogan und Co. eine souveräne Partie ab. Dank Toren von Raheem Sterling (4. Spielminute) und Bernardo Silva (31., 63.) fuhren die "Sky Blues" am Ende einen ungefährdeten 3:1-Sieg ein. In der Tabelle grüßt City nun mit 35 Punkten vor dem FC Liverpool (34), Chelsea (33) und West Ham United (27) von der Spitze.

City kam druckvoll in die Partie und ging früh in Führung: Nach Flanke von Phil Foden köpfte Sterling nach nur vier Minuten ein. Watford brauchte eine Weile, fand dann aber durch einige Konter ebenfalls in die Partie. Genau in eine Drangphase hinein machten dann aber die Gäste das zweite Tor: Nach einem Versuch von Gündogan spitzelte Silva per Abstauber zum 2:0 ein (33.). Im zweiten Durchgang kam von Watford dann nicht mehr viel. Silva erhöhte mit einem schönen Schlenzer in den Winkel noch auf 3:0 (63.), Cuchó Hernandez lieferte wenigstens noch den Gnadentreffer für die Hausherren (74.).