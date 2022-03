Premier League kompakt: Ronaldo führt ManUnited mit Torrekord auf Platz vier - Erster Scorer-Punkt für Eriksen

Manchester United - Tottenham Hotspur 3:2 (2:1)

Ronaldo-Gala im Old Trafford: Manchester United hat sich eine Woche nach der deutlichen Niederlage im Stadtderby gegen Manchester City (1:4) klar verbessert gezeigt und das Topspiel in der Premier League am Samstagabend gegen Tottenham Hotspur mit 3:2 (2:1) gewonnen. Interimstrainer Ralf Rangnick sah einen nach einwöchiger Verletzungspause (Probleme am Hüftbeuger) wie entfesselt aufspielenden Cristiano Ronaldo. Der United-Superstar schnürte einen Dreierpack (12., 38. und 81. Minute). Es war der 49. Dreierpack in der Vereinskarriere des 37-Jährigen. Mit 807 Toren hält Ronaldo nun auch den FIFA-Rekord für die meisten Tore der Fußballgeschichte. Tottenham konnte durch Harry Kane (35., Handelfmeter) und per Eigentor von Harry Maguire (72.) jeweils nur den Ausgleichstreffer erzielen. In der Tabelle übernimmt United (50 Punkte) durch den Sieg vorübergehend Champions-League-Platz vier vom FC Arsenal (48), der allerdings vier Spiele weniger absolviert hat.

