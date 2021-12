Premier League kompakt: ManCity feiert Spektakel-Sieg – Kane stellt Boxing-Day-Rekord ein

Manchester City – Leicester City 6:3 (4:0)

Neun Tore am Tag nach dem Fest: Manchester City und Leicester City haben sich ein echtes Spektakel am traditionellen Boxing Day in der Premier League geliefert. Der amtierende Champion ManCity um den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan gewann am Sonntagnachmittag gegen den FA-Cup-Sieger mit 6:3 (4:0). Kevin de Bruyne (5.), Riyad Mahrez (14./Elfmeter), Ilkay Gündogan (21.) und Raheem Sterling (25./Elfmeter) brachten City zur Pause schon mit 4:0 in Front. Leicester kämpfte sich durch Treffer von James Maddison (55.), Ademola Lookman (59.) und Kelechi Ihenacho (65.) zurück. Aymeric Laporte (69.) und abermals Sterling (87.) sorgten am Ende doch für den klaren Heimsieg des weiterhin souveränen Tabellenführers. Durch den 15. Saisonsieg im 19. Spiel festigte das Team von Pep Guardiola mit 47 Punkten Platz eins in der Tabelle. Leicester bleibt Tabellen-Zehnter. Anzeige

Norwich City – FC Arsenal 0:5 (0:2)

Der FC Arsenal hat mit einem klaren Sieg bei Norwich City Platz vier in der Premier League gefestigt. Die "Gunners" setzten sich beim Ex-Klub des deutschen Trainers Daniel Farke dank Treffer von Bukayo Saka (6. und 67.), Kieran Tierney (44.), Alexandre Lacazette (84./Elfmeter) und Emile Smith Rowe (90.+1) mit 5:0 (2:0) durch und haben nun sechs Punkte Vorsprung auf Europa-League-Rang fünf. Nationalkeeper Bernd Leno, der als Nummer eins von Aaron Ramsdale abgelöst wurde, saß nur auf der Bank. Norwich, unter anderem mit den Ex-Bundesliga-Profis Josh Sargent und Ozan Kabak in der Startformation, bleibt nach der vierten Niederlage in Folge weiterhin Tabellenletzter und schwebt mit 10 Punkten aus 18 Spielen in akuter Abstiegsgefahr.

Tottenham Hotspur – Crystal Palace 3:0 (2:0)

Der Boxing Day hat einen neuen Rekordtorschützen: Tottenham-Hotspur-Angreifer Harry Kane erzielte beim ungefährdeten 3:0 (2:0)-Sieg seines Teams im London-Duell gegen Crystal Palace seinen insgesamt neunten Treffer am traditionellen Boxing Day und zog damit mit Rekordhalter und Liverpool-Legende Robbie Fowler gleich. Kane (32.) eröffnete mit seinem besonderen Tor den Tottenham-Torreigen. Lucas Moura (34.) und Heung-min Son (74.) legten nach. Palace spielte nach einer Gelb-Roten Karte gegen Wilfried Zaha (37.) lange Zeit in Unterzahl. Zudem mussten die Gäste gegen den Lokalrivalen auf Trainer Patrick Vieira verzichten. Der französische Weltmeister von 1998 hat sich wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne begeben, wie sein Klub wenige Stunden vor der Partie mitteilte. Tottenham springt durch den Sieg auf Rang fünf, Palace bleibt Zwölfter.

West Ham United – FC Southampton 2:3 (0:1)