Premier League kompakt: ManCity gewinnt ohne Sané - Technik-Panne kostet Sheffield den Sieg

Manchester City - FC Arsenal 3:0 (1:0)

Klarer Erfolg ohne Leroy Sané. Manchester City hat dem FC Arsenal zum Restart auch ohne Einsatz des wieder genesenen deutschen Nationalspielers deutlich die Grenzen aufgezeigt. Das Team von Pep Guardiola fuhr gegen die Londoner einen ungefährdeten 3:0 (1:0)-Heimsieg an. Sané, der immerhin nach 318 Tagen Pause aufgrund seiner schweren Knieverletzung zumindest auf der Bank saß, wurde trotz fünf Wechsel-Möglichkeiten nicht eingesetzt. Die Tore für das klar überlegene ManCity erzielten Raheem Sterling in der zweiten Minute der Nachspielzeit und Kevin de Bruyne (51., Foulelfmeter). Der in der ersten Halbzeit eingewechselte Arsenal-Verteidiger David Luiz war an beiden Gegentreffern beteiligt: Beim 0:1 verschätzte er sich bei einem De-Bruyne-Pass. Auch den Foulelfmeter, der zum 0:2 führte, verursachte der Brasilianer und sah nach Trikotziehens und der Verhinderung einer klaren Torchance die Rote Karte. Phil Foden sorgte per Abstauber (90.+1) nach einem Schuss von Sergio Aguero, den der deutsche Arsenal-Keeper Bernd Leno nicht komplett entschärfen konnte, für den Endstand.