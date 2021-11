Premier League kompakt: ManCity sichert sich auch dank Gündogan-Treffer Big Points

Manchester City – West Ham United 2:1 (1:0)

In teils dichtem Schneetreiben hat Nationalspieler Ilkay Gündogan Manchester City zu einem wichtigen Heimsieg in der Premier League geführt. Gegen West Ham United setzte sich die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola am Sonntagnachmittag dank Treffern von Gündogan (33.) und Fernandinho (90.) mit 2:1 (1:0) durch. Die Citizens zogen damit vorübergehend wieder punktgleich mit Tabellenführer Chelsea, der am späteren Nachmittag gegen Manchester United gefordert ist (17.30 Uhr, Sky). Außerdem hielt sich City mit nunmehr 29 Punkten den Tabellenvierten West Ham (23) vom Leib.

Dass die Partie im City of Manchester Stadium überhaupt stattfand, lag wohl nur daran, dass das ganz große Schneetreiben erst während des Spiels den Weg nach Manchester fans. Im rund 40 Kilometer entfernten Burnley war das angesetzte Parallelspiel zwischen dem FC Burnley und Tottenham kurz vor Anpfiff abgesagt worden. Doch in Manchester konnte gespielt werden. Beide Teams begannen die Partie mit offenem Visier, ohne dabei früh große Torchancen zu erspielen. Mit zunehmend einsetzendem Schneefall wurden die Gastgeber dann aber dominanter, hatten mitunter minutenlange Ballstaffetten. In der 33. Minute spielte Joao Cancelo dann Riyad Mahrez mit einem Diagonalball frei. Der Algerier flankte in die Mitte, wo Gündogan zur Führung einschob. Bis zur Halbzeit wurde das Schneetreiben dann so heftig, dass der Platz kaum noch bespielbar war.

In der Halbzeit räumten Helfer die Schneemassen vom Platz, es wurde erst mit Verzögerung wieder angepfiffen. Highlights waren bis zur Schlussphase dann aber Mangelware. Erst in den letzten Minuten stemmte sich West Ham noch ernstzunehmend gegen die Niederlage, erarbeitete sich einige Ecken. City leitete dann noch eine späte Schlussoffensive ein: Der eingewechselte Fernandinho machte nach einer Ecke mit dem 2:0 alles klar (90.). In der Nachspielzeit erzielte Bernardo Silva sogar noch das vermeintliche 3:0 mit einem ansehnlichen Chip über Lukas Fabianski, stand aber in der Entstehung im Abseits. Stattdessen erzielte Lanzini mit einem traumhaften Volley in den Winkel mit der letzten Aktion noch den Anschlusstreffer.