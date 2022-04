Premier League kompakt: ManCity vor Topspiel an der Spitze - Chelsea patzt gegen Eriksen-Team

FC Burnley - Manchester City 0:2 (0:2) Manchester City geht in der kommenden Woche als Tabellenführer ins Topspiel gegen den FC Liverpool. Die Citizens von Trainer Pep Guardiola setzten sich am Samstagnachmittag locker mit 2:0 (2:0) beim Vorletzten FC Burnley durch und und eroberten die kurzzeitig verlorene Spitzenposition (siehe unten) in der Premier League wieder zurück. Für City trafen Kevin De Bruyne (5.) und der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan (25.). Vor dem direkten Aufeinandertreffen liegt Manchester (73 Punkte) bei noch acht verbleibenden Spielen nur einen Zähler vor den "Reds"- Anzeige

FC Chelsea - FC Brentford 1:4 (0:0) Der FC Chelsea hat sich mit den drei deutschen Nationalspielern Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz in der Startelf im London-Duell gegen den FC Brentford blamiert. Die "Blues" verloren nach Führungstreffer von Antonio Rüdiger (48.) noch mit 1:4 (0:0) gegen Brentford, weil der deutsche U21-Europameister Vitaly Janelt (50., 60.), Christian Eriksen (54.) und Yoane Wissa (87.) für die "Bees" trafen. Chelsea, das weiter unter den Sanktionen gegen den russischen Klubbesitzer Roman Abramowitsch leidet, brach vollkommen ein und kassierte damit auch einen Rückschlag im Kampf um die Champions League. Die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel, die am Mittwoch in der Königsklasse gegen Real Madrid spielt, bleibt zwar Tabellen-Dritter, hat aber nur noch acht Punkte Vorsprung auf Europa-League-Platz fünf.

FC Liverpool - FC Watford 2:0 (1:0) Der FC Liverpool hatte zuvor am frühen Samstagnachmittag mit dem zehnten Sieg in Serie vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Durch ein 2:0 (1:0) am Samstag gegen den FC Watford sprang das Team von Trainer Jürgen Klopp mit 72 Punkten auf Rang eins, wurde allerdings durch den Sieg von Manchester City wieder von der Spitze verdrängt. Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Benfica Lissabon am Dienstag köpfte der Portugiese Diogo Jota nach einem Zuspiel von Joe Gomez nach 22 Minuten die verdiente 1:0-Führung. Fabinho verwandelte per Elfmeter sicher zum 2:0-Endstand (89.).