Premier League kompakt: ManCity zieht wieder davon - Hasenhüttl feiert Super-Comeback

Manchester City - FC Brentford 2:0 (1:0)

Manchester City hat sich vom Mini-Ausrutscher am vergangenen Spieltag (nur 1:1 gegen Southampton) unbeeindruckt gezeigt und am Mittwochabend einen souveränen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Aufsteiger FC Brentford gefeiert. Gegen die neue Mannschaft des bei der EM kollabierten Dänemark-Stars Christian Eriksen, der nicht im Kader stand, trafen Riyad Mahrez (40./Foulelfmeter) und Kevin de Bruyne (69.). Der souveräne Sieg des amtierenden englischen Meisters, bei dem Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Schlussphase eingewechselt wurde, sorgt für klare Verhältnisse an der Tabellenspitze. Dort thront das Team von Star-Trainer Pep Guardiola nun mit zwölf Punkten Vorsprung vor Verfolger FC Liverpool, der jedoch zwei Spiele weniger absolviert hat. Mit einem Sieg gegen Leicester City am Donnerstagabend können die "Reds" den alten Abstand auf ManCity wiederherstellen. Brentford steckt im unteren Tabellenmittelfeld fest. Anzeige

Tottenham Hotspur - FC Southampton 2:3 (1:1)

Super-Sieg für Ralph Hasenhüttl und den FC Southampton: Beim hochfavorisierten London-Klub Tottenham Hotspur haben die "Saints" nach zwischenzeitlichem 1:2-Rückstand dank zwei später Treffer noch mit 3:2 (1:1) gewonnen und werden mit dem Abstiegskampf in dieser Saison wohl nichts mehr zu tun haben. In der ersten Halbzeit ging es munter hin und her. Nach Eigentor von Southampton-Profi Jan Bednarek (18.) erzielte Armando Broja (23.) den Ausgleich. Durch einen Treffer von Ex-HSV-Star Heung-min Son (70.) schien das Spiel entschieden, doch dann kämpfte sich das Team des ehemaligen Leipzig-Trainers sensationell zurück: Mohamed Elyounoussi (79.) und Che Adams (82.) drehten die Partie mit ihren Treffern komplett. Während die Tottenham-Attacke auf die Spitzengruppe fehlschlug und die Conte-Elf weiter Tabellen-Siebter bleibt, springt Southampton auf Rang zehn - mit elf Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Aston Villa - Leeds United 3:3 (3:2)

Ein Tor-Festival im Villa Park! Am Mittwochabend fielen in der Premier-League-Partie zwischen Aston Villa und Leeds United, die 15 Minuten später als die anderen drei Begegnungen angepfiffen wurde, insgesamt sechs Tore. Den von Liverpool-Legende Steven Gerrard trainierten Hausherren gelang es nicht, eine zwischenzeitlich klare 3:1-Führung über die Runden zu bringen. Das Spiel endete mit einem 3:3 (3:2)-Remis. Den Auftakt machten allerdings die Gäste durch ein frühes Tor von Daniel James (9.), der erst Ezri Konsa tunnelte und den Ball dann im linken unteren Eck verwandelte. Nach einer halben Stunde kamen "The Villans" besser ins Spiel und erzielten drei Tore in nur 13 Minuten: Ex-Bayern-Profi Philippe Coutinho (30.) und ein Doppelpack von Jacob Ramsey (38., 43.) sorgten für einen eigentlich beruhigenden Vorsprung. Doch James (45+2) konnte mit seinem zweiten Treffer, diesmal per Kopf, noch vor dem Pausenpfiff verkürzen. Im zweiten Durchgang war es dann Diego Llorente (63.), der per Abstauber einnetzte.



Einen enttäuschenden Abend erlebte indes Villas Konsa, der neben seinem Tunnel beim 0:1 auch noch eine Gelb-Rote-Karte (87.) in der Schlussphase hinnehmen musste. Nach dem Punktgewinn in der Fremde hat Leeds (15.) sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge, Aston Villa belegt Platz elf.

Norwich City - Crystal Palace 1:1 (1:0)