Premier League kompakt: ManUnited beendet Mini-Krise - Irres Finish in Leicester

FC Brentford - Manchester United 1:3 (0:0)

Leicester City - Tottenham Hotspur 2:3 (1:1)

Dank eines irren Schlussspurts mit zwei Toren in der Nachspielzeit hat Tottenham Hotspur im Nachholspiel bei Leicester City einen 3:2 (1:1)-Sieg eingefahren. Steven Bergwijn schoss sich in die Herzen der "Spurs"-Fans. Der überragende Niederländer traf in der fünften und siebten Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit und drehe das Spiel komplett. Denn bis zu den verhängnisvollen Minuten vor Schlusspfiff sah Leicester wie der sicherer Sieger aus: Die "Foxes" lagen nach Toren von Patson Daka (24.) und James Madison (76.) in Führung. Tottenham gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich durch Nationalspieler Harry Kane (38.), ehe Bergwijn am Ende den Turbo zündete.