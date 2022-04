Premier League kompakt: ManUnited feiert Dreierpacker Ronaldo - Pleiten für Arsenal und Tottenham

Manchester United - Norwich City 3:2 (2:1)

Nach der Aufregung um das Zerstören des Handys eines 14-Jährigen am Rande der Pleite gegen Everton vergangene Woche hat Cristiano Ronaldo eine sportliche Reaktion gezeigt. Der fünfmalige Weltfußballer führte Manchester United am Samstag vor heimischem Publikum im Alleingang zum 3:2 (2:1) gegen den Tabellenletzten Norwich City. Ronaldos Tore in der 7. und 32. Minute hatten die Zeichen auf Sieg gestellt. Erst traf der Portugiese ins leere Tor, dann per Kopf nach einer Ecke. Doch noch vor der Halbzeit erzielte Kieran Dowell (45.+1) den Anschluss, ehe der ehemalige Schalke-Profi Teemu Pukki (52.) für den Ausgleich sorgte. Mit seinem dritten Treffer des Tages markierte "CR7" den Endstand (76.) - ein direkt verwandelter Freistoß schlug im Norwich-Tor ein. Es war ein wichtiger Erfolg für das Team von Trainer Ralf Rangnick. So konnten die "Red Devils" den Kontakt zu Tottenham Hotspur halten und die Chance auf die Qualifikation für die Champions League wahren. United steht mit 54 Punkten als Fünfter nun drei Zähler hinter Tottenham.

