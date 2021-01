Premier League kompakt: ManUnited sichert Platz eins dank Pogba ab - Gündogan trifft für ManCity

Die Red Devils grüßen weiter von der Tabellenspitze: Manchester United hat dank der Tore von Edinson Cavani (21.) und Paul Pogba (65.) mit 2:1 (1:1) gegen den FC Fulham gewonnen und damit die Führungsposition in der Premier League verteidigt. Zuvor hatte Leipzig-Leihgabe Ademola Lookman (5.) die Gastgeber in Führung gebracht. Während Fulham damit weiterhin Drittletzter bleibt, führt ManUnited die Liga nun mit 40 Punkten an. Zweiter mit zwei Punkten Rückstand ist Manchester City.

Anzeige