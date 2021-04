Premier League kompakt: ManUnited wahrt Restchance auf den Titel – Arsenal mit Last-Minute-Remis

Am Sonntagabend tat sich United gegen die "Clarets" lange schwer. Die Solskjaer-Elf dominierte die Partie zwar, musste aber bis in die zweite Hälfte warten, dass die Abwehrreihe Burnleys durchbrochen wurde. Mason Greenwood traf nach Vorlage von Marcus Rashford kurz nach Wiederanpfiff (48.). Allerdings hielt die Führung nur überaus kurz: Burnleys James Tarkowski glich nach einer Ecke per Kopf nur zwei Minuten später (50.) In der Schlussphase machte United die drei Punkte dann aber doch noch perfekt: Youngster Greenwood schnürte erst den Doppelpack (84.), dann machte Edinson Cavani mit dem 3:1 in der Nachspielzeit (90.+3) alles perfekt.

FC Arsenal – FC Fulham 1:1 (0:0)

Im Abstiegskampf hat der FC Fulham zwei wichtige Punkte spät hergeschenkt und nur Unentschieden beim Stadtrivalen FC Arsenal gespielt. Die "Cottagers" gingen im Emirates-Stadion am Sonntagnachmittag in der 59. Minute per Foulelfmeter durch Josh Maja in Führung, nachdem Arsenal-Verteidiger Gabriel Fullhams Mario Lemina im Strafraum gefoult hatte. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit glichen die Gunners durch Eddie Nketiah aus und sorgten dafür, dass Fulham im zweiten Spiel in Folge in der Schlussphase niedergerungen wurde, nachdem die Mannschaft von Trainer Scott Parker schon vergangene Woche in der Nachspielzeit den Treffer zum 0:1 kassiert hatte. Für den Aufsteiger rückt der Klassenerhalt damit in immer weitere Ferne. Burnley auf Platz 17 ist bei einem weniger absolvierten Spiel bereits sechs Punkte entfernt.