Premier League kompakt: Norwich bremst Mourinho ein – Leicester festigt Platz zwei

Norwich war in der 18. Minute durch den ehemaligen Darmstädter Mario Vrancic (18.) in Führung gegangen und konnte diese lange halten - gegen zunächst erstaunlich harmlose Spurs, die erst im zweiten Durchgang wirklich den Weg ins Spiel fanden. Den folgerichtigen Ausgleich durch Christian Eriksen (55.) per abgefälschtem Freistoß konnte Norwich, dem ein Treffer von Teemu Pukki wegen einer extrem knappen Abseitsentscheidung verweigert wurde, sofort kontern: Serge Aurier (61.) wurde von seinem Teamkollegen Toby Alderweireld bei einem Abwehrversuch angeschossen, der Ball trudelte ins eigene Tor. Harry Kane (83.) gelang per Elfmeter der Ausgleich. Norwich bleibt unter dem deutschen Trainer Daniel Farke weiter Letzter.

Leicester festigt Platz zwei - West Ham in der Krise

Probleme hat auch West Ham United, bei den Londonern steht Trainer Manuel Pellegrini nach der vierten Niederlage im fünften Spiel vor dem Aus. Nach einer starken Saison-Anfangsphase sind die Hammers mittlerweile auf den 17. von 20 Plätzen abgerutscht. Leicester tat sich ohne seinen Torjäger Jamie Vardy (der Vater wurde und deshalb fehlte) lange schwer, Demarai Gray (12.) verschoss frühzeitig einen Elfmeter. Kelechi Iheanacho (40.) sorgte dennoch für das 1:0 von Leicester.

Unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen gelang Pablo Fornals allerdings der Ausgleich der Gastgeber, die sich nicht in ihr Schicksal ergaben. Das entscheidende Tor fiel in der 56. Minute, als Gray doch noch zu seinem Tor kam. Wie schon beim 1:0 hatte Ayoze Perez die Vorarbeit geleistet.

In den frühen Spielen hatte Everton in Newcastle den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter dem früheren Bayern-Trainer Carlo Ancelotti gefeiert. Ralph Hasenhüttl verpasste mit Southampton den dritten Sieg in Folge. Hier geht es zu den Berichten.