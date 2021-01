Premier League kompakt: Pogba schießt ManUtd an die Tabellenspitze – Everton schlägt Wolves

Mit einem wenig ansehnlichen 1:0 (0:0)-Auswärtssieg beim FC Burnley hat Manchester United die Tabellenspitze in der Premier League erobert und den FC Liverpool wenige Tage vor dem direkten Duell am Sonntag in Anfield (17.30 Uhr/Sky) auf Platz zwei verdrängt. Im traditionsreichen Stadion Turf Moor erzielte Paul Pogba (71.) das entscheidende Tor. Der Weltmeister verwandelte eine Traum-Flanke von Marcus Rashford mit einer Direktabnahme, die allerdings noch unhaltbar für Burnleys Keeper Nick Pope abgefälscht wurde. Die Red Devils stehen nun mit drei Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen aus Liverpool auf dem ersten Platz.

