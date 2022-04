Premier League kompakt: Pulisic schießt Chelsea zum Last-Minute-Sieg - Burnley weiter im Aufwind

FC Chelsea - West Ham United 1:0 (0:0)

Last-Minute-Glück für den FC Chelsea gegen den kommenden Halbfinal-Gegner von Eintracht Frankfurt in der Europa League: Christian Pulisic hat die "Blues" in der 90. Minute des London-Duells gegen West Ham United zum 1:0 (0:0)-Sieg geschossen. Nach einer Flanke von Marcos Alonso stand der ehemalige BVB-Star goldrichtig und netzte per Linksschuss zum Heim-Erfolg ein. West Ham spielte nach einer Roten Karten wegen einer Notbremse von Craig Dawson (86.) in Unterzahl. Kurz danach hatte Europameister Jorginho den fälligen Foulelfmeter verschossen (87.). Ein Remis hätte zum pomadigen Auftritt von Chelsea gepasst. Die vom deutschen Trainer Thomas Tuchel betreuten "Blues" scheiterten zuvor allem an ihrer Chancenverwertung. Chelsea gab über 20 Torschüsse ab, Timo Werner vergab mehrere gute Gelegenheiten und wurde wie sein DFB-Teamkollege Kai Havertz, mit dem er das Sturmduo bildete, in der 76. Minute ausgewechselt.

Anzeige