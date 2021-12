Premier League kompakt: Rangnick sieht Ronaldo-Show gegen Arsenal - Tottenham bleibt oben dran

Manchester United - FC Arsenal 3:2 (1:1)

Vor den Augen des zukünftigen Interimstrainers Ralf Rangnick im Old Trafford hat Manchester United am Donnerstagabend einen spektakulären 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Arsenal gefeiert. Wenige Tage nach dem schmeichelhaften 1:1 beim FC Chelsea lieferten die "Red Devils" im letzten Spiel unter Aushilfs-Coach Michael Carrick eine Top-Leistung ab - allen voran Cristiano Ronaldo. Der Superstar führte United mit seinen Karriere-Treffern 800 (52.) und 801 (70., Foulelfmeter) zum Sieg. Emile Smith Rowe (13.) und Martin Ödegaard (54.) erzielten die Treffer für die Nord-Londoner, Ronaldo-Kollege Bruno Fernandes (44.) war nach Vorlage von Ex-BVB-Star Jadon Sancho der wichtige Ausgleichstreffer vor der Pause gelungen. Durch den Sieg liegt United nur noch zwei Zähler und zwei Plätze hinter Arsenal auf Rang sieben.

Und doch hat Rangnick vor allem die Vorgabe, die Abwehr des englischen Rekordmeisters zu stabilisieren. Der neue Manchester-United-Trainer nahm kurz vor dem Anpfiff auf der Tribüne des Old Trafford Platz. Am Sonntag wird der Interimscoach im Heimspiel gegen Crystal Palace das erste Mal an der Seitenlinie stehen. Am Freitag soll er vorher seine erste Pressekonferenz geben. Zuvor hatte der englische Rekordmeister gemeldet, dass Rangnick die notwendige Arbeitserlaubnis erhalten hat. Für ein Debüt gegen Arsenal kam sie allerdings zu spät, deshalb betreute Assistenzcoach Carrick das Team ein weiteres Mal.