Premier League kompakt: Rangnick verliert Manchester-Derby und CL-Platz – Arsenal wieder Vierter

Manchester City - Manchester United 4:1 (2:1)

Kein Ronaldo, keine Punkte: Ralf Rangnick hat sein erstes Manchester-Derby als Interimstrainer von ManUnited verloren. Die ersatzgeschwächte Mannschaft des 63-Jährigen unterlag dem Stadtrivalen ManCity in einem hochklassigen Stadtduell am Ende doch deutlich mit 1:4 (1:2) und rutscht damit aus den Champions-League-Rängen in der Premier League. Kevin de Bruyne (5., 28.) und Riyad Mahrez (68., 90.) erzielten die Treffer für das Team von Star-Coach Pep Guardiola. Ex-BVB-Star Jadon Sancho (22.) gelang mit seinem dritten Liga-Treffer in dieser Saison nur der zwischenzeitliche Ausgleich. United fehlte Superstar Cristiano Ronaldo wegen Problemen am Hüftbeuger, weil auch Edinson Cavani wegen Leistenproblemen ausfiel, musste Rangnick in der Offensive improvisieren - allerdings ohne Erfolg.

