Premier League kompakt: Ronaldo feiert Traum-Comeback - Spitzenreiter Tottenham patzt

Manchester United - Newcastle United 4:1 (1:0)

Traum-Comeback für Cristiano Ronaldo bei Manchester United: Mit seinen ersten beiden Heim-Treffern nach 4507 Tagen im Old Trafford hat der portugiesische Superstar die Red Devils gegen Newcastle United zum Sieg und damit an die Tabellenspitze geführt. Der Rückkehrer, der am letzten Tag der Transferperiode für 15 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet wurde, markierte beim klaren 4:1 (1:0)-Erfolg den Führungstreffer zum 1:0 (45.+2) nach einem schweren Patzer von Newcastle-Keeper Freddie Woodman. In der zweiten Halbzeit traf Ronaldo dann nach Vorlage von Luke Shaw per Tunnel zum zwischenzeitlichen 2:1 (62.). Das dritte Tor für ManUnited erzielte Ronaldos Nationalmannschafts-Kollege Bruno Fernandes per Traum-Distanzschuss (80.), den Schlusspunkt setzte Jesse Lingard (90.+2). Javi Manquillo (56.) sorgte für den Gäste-Treffer.

Superstar Ronaldo begann sein Comeback-Spiel direkt in der Startelf. "Er hat gut trainiert. Hoffentlich zeigt er das auf dem Feld, dies würde uns nochmals fünf oder zehn Prozent extra geben", sagte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer vor dem Anpfiff. Auch der frühere Dortmunder Jaden Sancho und der französische Weltmeister Raphael Varane standen von Beginn an auf dem Feld. Bereits bei der Bus-Ankunft der Red Devils im Stadion gab es für Ronaldo lautstarken Jubel der United-Fans. Neben unzähligen Trikots mit der Ronaldo-Nummer sieben waren auch viele Plakate mit "Welcome Home" zu sehen. Der mehrfache Weltfußballer hatte bereits von 2003 bis 2009 für ManUnited gespielt und wechselte danach zu Real Madrid.