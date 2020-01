Premier League kompakt: Hasenhüttl schlägt Tottenham und Mourinho - Leicester verteidigt Platz zwei

Leicester City verteidigte derweil souverän den zweiten Platz. Der Überraschungsmeister von 2016 siegte am Mittwoch bei Newcastle United mit 3:0 (2:0) und hat mit 45 Punkten den Rückstand auf Jürgen Klopp und den FC Liverpool zumindest bis Donnerstag auf zehn Zähler verkürzt. Nach zwei Abwehrfehlern von Newcastle-Profi Florian Lejeune waren erst Ayoze Pérez (36. Minute) und James Maddison (39.) sowie in der Schlussphase noch Hamza Choudhury (87.) für Leicester erfolgreich.

Chelsea kassiert spätes Gegentor

Der FC Chelsea, der im Königsklasse-Achtelfinale auf den FC Bayern trifft, kam am Nachmittag nicht über ein 1:1 (1:0) bei Brighton & Hove Albion hinaus. Nach der Führung durch Cesar Azpilicueta (10.) kassierten die Londoner in der Schlussphase noch den Ausgleich: Alireza Jahanbakhsh traf in der 84. Minute sehenswert per Fallrückzieher. Im Abstiegskampf feierten der Vorletzte FC Watford (2:1 gegen die Wolverhampton Wanderers) und Aston Villa (2:1 beim FC Burnley) wichtige Erfolge.