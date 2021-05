Kompakt: Kopfball-Tor von Allison rettet Liverpool, Tottenham auf Europa-Kurs, Everton patzt

West Bromwich Albion – FC Liverpool 1:2 (1:1)

Dank eines Last-Minute-Treffersvon Torhüter Alisson darf Trainer Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool weiter auf eine erneute Champions-League-Teilnahme hoffen. Der entthronte englische Meister kam im Auswärtsspiel bei West Bromwich Albion am Sonntag zu einem späten 2:1 (1:1), weil der Keeper in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einer Ecke per Kopf traf. Es ist das erste Siegtor eines Liverpool-Torhüters in der Vereinsgeschichte. Liverpool liegt als Fünfter der Premier League nur noch einen Punkt hinter dem FC Chelsea. Der Absteiger war durch Hal Robson-Kanu in der 15. Spielminute in Führung gegangen, ehe Liverpool durch Mohamed Salah (33.) und Alisson zu drei Punkten kam. Da der um drei Punkte vom LFC entfernte Tabellen-Dritte Leicester City und Chelsea noch gegeneinander spielen, hat Liverpool die Königsklassen-Qualifikation nun in der eigenen Hand. Gegen beide Teams hat die Klopp-Elf den direkten Vergleich, der in England bei Punktgleichheit zählt gewonnen.

