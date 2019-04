Premier League kompakt: Tottenham und Man United schießen sich für Champions League warm

Wenige Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League hat Tottenham Hotspur in der Premier League einen deutlichen Sieg eingefahren. Das Team von Mauricio Pochettino gewann am Samstag nach einem Hattrick von Lucas Moura (27., 87., 90.+3) gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten Huddersfield Town vom deutschen Coach Jan Siewert mit 4:0 (2:0). Das erste Tor erzielte Mittelfeld-Akteur Victor Wanyama (24.).

Im Vergleich zur Champions-League-Partie gegen Manchester City am vergangenen Dienstag hatte Pochettino seine Startaufstellung auf sieben Positionen umgestellt. Das Rückspiel im Viertelfinale findet am Mittwoch in Manchester statt. Das Hinspiel konnten die Londoner im eigenen Stadion mit 1:0 für sich entscheiden.

Pogba rettet Man United

Mehr Mühe als die Spurs hatte indes Manchester United am Samstagabend. Das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gewann durch zwei Tore des französischen Weltmeisters Paul Pogba mit 2:1 gegen West Ham United. Der 26-Jährige traf in der 19. und 80. Minute per Strafstoß, den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste erzielte Felipe Anderson kurz nach der Pause (49.).

Die Aussichten von Manchester in der Champions League sind deutlich schlechter als die von Tottenham. United verlor das Hinspiel vor heimischer Kulisse mit 0:1 gegen den FC Barcelona. In der Liga stehen die Red Devils mit 64 Punkten hinter dem FC Chelsea (66) und den Spurs (67).

