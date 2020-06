Premier League kompakt: Tottenham gibt Sieg gegen ManUnited aus der Hand - Farke verliert mit Norwich

Nach den beiden Nachholspielen kam die Premier League am Freitag mit dem Auftakt des 30. Spieltags so richtig aus der Corona-Pause. Und am späten Abend stand mit der Partie Tottenham Hotspur gegen Manchester United gleich ein Highlight auf dem Programm. Während United als Tabellen-Fünfter nach dem Re-Start um die Champions-League-Qualifikation kämpft, musste Tottenham vor der Corona-Pause als Achter gar um die Europa League bangen. Das 1:1 (1:0) am Dienstag dürfte daher keinen der beiden Klubs wirklich glücklich machen. Tottenham ging zwar durch Winter-Zugang Steven Bergwijn früh in Führung und ließ United das Spiel machen, doch in der Schlussphase glichen die Red Devils per Foulelfmeter zum 1:1 aus.

Es war zunächst das Gästeteam von Ole Gunnar Solskjaer, das besser in die Partie kam. United begann druckvoll und arbeitete sich sukzessive vor das Tor von Tottenham. In der 22. Minute sprang dabei die erste richtig dicke Chance für die Red Devils heraus: Marcus Rashford kam nach einem Querschläger im Strafraum frei vor Hugo Lloris zum Abschluss. Der Youngster traf aber nur den Tottenham-Keeper. Auch bei anderen Versuchen ließ United die Präzision vermissen - und der Gastgeber nutzte das eiskalt aus: Einen Abschlag von Lloris verlängerte Moussa Sissoko auf Steven Bergwijn. Der Holländer tankte sich bis in den Strafraum durch und überrumpelte de Gea mit einem strammen Schuss, der direkt über dem Torhüter einschlug (27.).

Auch danach war es Manchester, das sich um das Spiel bemühte - und Tottenham, das die besseren Chancen hatte. In der 31. Minute machte de Gea seinen Fehler vor dem 0:1 wieder wett, als er einen Kopfball von Heung-Min Son noch mit den Fingerspitzen am Tor vorbei lenkte und so einen höheren Rückstand verhinderte. Da auch Spurs-Verteidiger Serge Aurier einen Schuss deutlich verzog, blieb es zur Pause aber beim 1:0.

25 ehemalige Spieler von Manchester United und was aus ihnen wurde Die größten und bekanntesten Fußballer der Welt nannten das Old Trafford von Manchester United schon ihr Zuhause. Doch was machen Ruud van Nistelrooy, Roy Keane, Wayne Rooney & Co. heute, nach ihrer Zeit bei United? Der SPORTBUZZER blickt auf die Karriere von 50 ManUtd-Legenden. ©

Pogba feiert Comeback - und holt Sieg-Elfmeter raus

Nach der Pause überließen die Spurs den Gästen weiter die Spielgestaltung. Ein erster guter Versuch von Uniteds Winter-Zugang Bruno Fernandes verfehlte das Tor nur knapp (54.). In der 62. Minute zog Solskjaer dann ein Ass aus seinem Ärmel und brachte Paul Pogba in die Partie. Der französische Superstar hatte vor der Corona-Pause lange mit Sprunggelenkproblemen gefehlt und durfte nun sein Comeback feiern. Erst einmal war es dann aber Kollege Anthony Martial, der eine Doppelchance verpasste: In der 64. Minute tauchte er nach toller Vorarbeit von Rashford frei vor Lloris auf, doch Spurs-Verteidiger Eric Dier grätschte seinen Versuch stark ab. Eine Minute später lenkte Lloris dann sensationell über das Tor, nachdem sein Landsmann erneut frei vor ihm aufgetaucht war.

In der 80. Minute geriet dann Pogba in den Mittelpunkt des Geschehens: Als er mit dem Ball von der Außenbahn in den Strafraum vorstieß, bekam er von Dier einen leichten Schubser - Elfmeter. Bruno Fernandes verwandelte souverän zum inzwischen nicht unverdienten Ausgleich. Kurz vor Schluss wäre Dier beinahe komplett zur tragischen Figur geworden. Schiedsrichter Jonathan Moss zeigte erneut einen Elfmeter an. Allerdings hatte Dier den tragisch fallenden Bruno Fernandes nicht einmal berührt, sodass der VAR die Entscheidung korrigierte.

Diese Deutschen spielen in der Premier League Leroy Sané, Moritz Leitner und Mesut Özil gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

Southampton-Coach Hasenhüttl gewinnt gegen Farke und Norwich