Premier League kompakt: Tottenham überholt Rangnick – Brentford verliert ohne Eriksen gegen Leicester

Tottenham Hotspur - West Ham United 3:1 (2:1)

Tottenham Hotspur hat im Rennen um die Champions-League-Plätze Big Points eingefahren: Die "Spurs" setzten sich am Sonntag gegen West Ham United mit 3:1 (2:1) durch. Mit dem Sieg schrauben die Schützlinge von Trainer Antonio Conte am Punktekonto, ziehen mit nun 51 Zählern an Manchester United und Ralf Rangnick vorbei auf Platz fünf. Der Rückstand auf den FC Arsenal auf Königsklassen-Rang vier beträgt nurmehr drei Punkte. West Ham rutscht indes mit 48 Zählern auf Platz sieben ab. Anzeige

Der zuletzt wegen eines Tierquälerei-Videos in die Kritik geratene Hammers-Verteidiger Kurt Zouma brachte den Gastgeber per Eigentor unfreiwillig auf die Siegerstraße (9.). Ex-Bundesliga-Profi Heung-min Son legte nach Vorarbeit von Sturmpartner Harry Kane eine Viertelstunde später nach (24.). Said Benrahma konnte zwar noch vor der Pause im Anschluss an eine Ecke für West Ham verkürzen (35.), Tottenham brachte den Erfolg aber in Durchgang zwei über die Ziellinie, nachdem Kane noch eine Großchance verpasste (80.), erhöhte Son sogar noch auf 3:1 (88.).

Leicester City - FC Brentford 2:1 (2:0)

Der FC Brentford hat in Abwesenheit des coronabedingt fehlenden Dänemark-Stars Christian Eriksen eine Niederlage einstecken müssen. Ohne den Spielmacher kassierte das Team von Trainer Thomas Frank am Sonntag bei Leicester City eine 1:2 (0:2)-Pleite und ging nach zuvor zwei Siegen wieder mit leeren Händen vom Platz. Timothy Castagne (20.) und James Maddison (33.) hatten die favorisierten Hausherren beruhigend in Führung geschossen. Brentford-Profi Yoane Wissa sorgte kurz vor dem Ende noch einmal für Spannung (85.), das Aufbäumen der Gäste kam jedoch zu spät. Leicester um Coach Brendan Rodgers springt vorerst auf Rang zehn des Tableaus, bleibt jedoch im Niemandsland der Premier League stecken. Brentford bleibt acht Punkte vor der Abstiegszone Tabellen-15..