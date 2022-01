Premier League kompakt: Tottenham mit Last-Minute-Sieg gegen Watford – West Ham gewinnt London-Duell

Tottenham Hotspur hat bei Aufsteiger FC Watford einen Patzer im Kampf um die vorderen Ränge in der Premier League abgewendet. Ein spätes Tor von Davinson Sanchez in der Nachspielzeit (90.+6) bescherte den Schützlingen von Trainer Antonio Conte am Samstag einen 1:0 (0:0)-Sieg und wichtige drei Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze. Dank des Dreiers klettern die "Spurs" im Tableau auf Rang sechs und verkürzen den Rückstand auf Königsklassen-Platz vier und den FC Arsenal auf zwei Zähler. Die "Gunners" hatten zuvor gegen Spitzenreiter Manchester City eine Last-Minute-Pleite kassiert (1:2). Anzeige

Die Partie, in welcher Tottenham trotz drückender Überlegenheit gegen den Underdog aus Watford zunächst zu patzen drohte, musste in der Schlussphase aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne für einige Minuten unterbrochen werden. Das Spiel wurde nach der Unterbrechung mit achtminütiger Nachspielzeit weitergeführt – mit dem schlechteren Ende für den Underdog aus Watford, der sich nach der 13. Saisonniederlage als Tabellen-17. langsam aber sicher mit dem Abstiegskampf abfinden muss.

London-Duell geht an West Ham West Ham United hat in der späten Partie des Abends gegen London-Rivale Crystal Palace einen Sieg eingefahren. Die "Hammers" setzten sich auch dank enormer Effizienz und trotz einer Aufholjagd von Palace mit 3:2 (3:0) durch. Bereits im ersten Durchgang sorgte der Favorit dabei für vermeintlich klare Verhältnisse. Obwohl auch die Hausherren gut mitspielten, stellten Michail Antonio (22.) und Manuel Lanzini (25./45.+5/Elfmeter) schon vor der Pause die Weichen auf Sieg. In Hälfte zwei verwaltete die Mannschaft von Trainer David Moyes den klaren Vorsprung zunächst. Odsonne Edouard (83.) und Michael Olise (90.) sorgten in der Schlussphase zwar noch einmal für Spannung. Am Ende jubelten die "Hammers" aber über drei Punkte.