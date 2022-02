Premier League kompakt: Weghorst ärgert ManUnited - Lampard verpatzt Liga-Einstand mit Everton

FC Burnley - Manchester United 1:1 (0:1)

Erst die Blamage im FA Cup gegen Zweitligist Middlesbrough, jetzt ein Patzer gegen das abgeschlagene Schlusslicht der Premier League: Ralf Rangnick steckt mit Manchester United in der nächsten Mini-Krise. Trotz Halbzeitführung kamen die "Red Devils" beim FC Burnley nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und rutschen wegen des Siegs von West Ham United im Parallelspiel wieder von Champions-League-Rang vier auf Platz fünf ab. Paul Pogba (18.) brachte das zunächst klar überlegene United in Front. Doch aus der guten ersten Hälfte machte das Rangnick-Team zu wenig - und Burnley schlug nach Wiederanpfiff eiskalt zurück. Nach Pass des in der vergangenen Woche vom VfL Wolfsburg zu Burnley gewechselten Wout Weghorst traf Jay Rodriguez (47.) zum überraschenden Ausgleich. ManUnited schaffte auch mit dem erst in der 68. Minute eingewechselten Cristiano Ronaldo den erneuten Führungstreffer nicht mehr.

