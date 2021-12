Premier League lehnt Chelsea-Antrag auf Spielverlegung - Thomas Tuchel:  "Schwer zu verstehen"

Tuchel bestätigte am Sonntag mittlerweile sogar sieben Corona-Fälle in seinem Team. Auch auf leicht erkrankten Kai Havertz und Europameister Jorginho verzichtete er, obwohl Tests negativ ausfielen. Beim Spiel in Wolverhampton sitzen lediglich vier Feldspieler auf der Bank. "Am Ende haben wir Spieler, die nach Verletzungen spielen, und wir gehen das Risiko ein", kritisierte der 48-Jährige.