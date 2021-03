Premier League kompakt: Leicester erobert Platz zwei – Hasenhüttl gelingt Befreiungsschlag zum Jubiläum

Der frühere Liverpool-Profi Adam Lallana hatte Brighton, das weiter drei Punkte vor der Abstiegszone steht, bereits in der zehnten Minute in Führung geschossen. Leicester hatte bis dahin noch keine Chance vorzuweisen und tat sich ohne seine beiden angeschlagenen Spielmacher James Maddison und Harvey Barnes auch in der Folge schwer. Dass es gegen abschlussschwache Gastgeber am Ende doch noch zum Sieg reichte, hatte Leicester unter anderem Youri Tielemans zu verdanken, der mit einem No-Look-Pass in die Schnittstelle Brightons Abwehr aushebelte und Kelechi Iheanacho ein freies Schussfeld ermöglichte - das 1:1 (62.). In der Schlussphase wurde es dramatisch: Erst wurde Jamie Vardy ein Elfmeter verwehrt, dann flog Brighton-Keeper Robert Sanchez an einer Ecke vorbei und ermöglichte Daniel Amartey (87.) per Kopf das Siegtor.