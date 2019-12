Jürgen Klopp lässt der Fußball-Weihnachts-Trubel noch ungewöhnlich kalt. Die Belastung durch die Reise zur Klub-WM nach Katar? Das stramme Programm zum Jahreswechsel? "Es ist alles gut", sagte der vom Erfolg beseelte Trainer des FC Liverpool, als er auf die Strapazen angesprochen wurde. Das war in den vergangenen Jahren auch schon anders. Da moserte Klopp über die hohe Belastung zum Jahreswechsel. Am zweiten Feiertag (21 Uhr), dem Boxing Day, tritt der Tabellenführer der Premier League diesmal zum Spitzenspiel beim zehn Zähler zurückliegenden Verfolger Leicester City an.

Für Leicesters Trainer Brendan Rodgers ist das englische Fußballprogramm zum Jahreswechsel hingegen schlicht "Unsinn". Ähnlich deutlich hatte es Klopp in den Vorjahren auch ausgedrückt. "Die Spieler sind keine Roboter, das ist kein Computerspiel", sagte Rodgers nun über die enge Taktung. Am Samstag noch die 1:3-Niederlage bei Manchester City, am zweiten Feiertag gegen Klopp, zwei Tage später bei West Ham United und am Neujahrstag in Newcastle - atemlos durch die Weihnachtszeit.