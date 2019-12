Premier League inside: Leicester City träumt nach Tod von Klub-Besitzer vom nächsten Märchen

Der Boss ist immer noch da. Man sieht und spürt ihn überall bei Leicester City. An der Fassade des King-Power-Stadions ist ein großes Porträt von ihm angebracht. In den Fluren der Spielstätte hängen Fotos, auf denen er die Sensationsmeisterschaft von 2016 feiert. Hinter dem Stadion hat ihm Verein einen Garten gewidmet, mit Springbrunnen und Gedenkstein.

Leicester Citys thailändischer Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha, von allen nur der Boss genannt, kam vor etwas mehr als einem Jahr ums Leben . Er stürzte nach einem Spiel mit seinem Privathubschrauber ab. Sein Tod hat den Verein tief getroffen . Spieler und Fans weinten um den Besitzer wie man sonst nur um ein Mitglied der Familie weint. So abgedroschen das klingt: Durch das Unglück ist der Klub noch enger zusammen gerückt .

Leroy Sané, Moritz Leitner und Mesut Özil gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

Diese Deutschen spielen in der Premier League

Auch beim Titelgewinn vor drei Jahren hatte Leicester keine Chance. Eigentlich.

Vor diesem Hintergrund ist es besonders rührend, was sich gerade in Leicester abspielt. Die "Foxes” sind die Überraschung der Saison in der Premier League und befinden sich als Tabellenzweiter auf Champions-League-Kurs. Dass man sogar ein Kandidat auf die Meisterschaft sei, streiten Spieler und Trainer Brendan Rodgers ab. Aber wer soll ihnen das glauben? Auch beim Titelgewinn vor drei Jahren hatte Leicester keine Chance. Eigentlich.