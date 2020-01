Auf dem Weg zum ersehnten Meistertitel des FC Liverpool kann Jürgen Klopp auch auf Patzer der Verfolger bauen. Der Tabellenzweite Leicester City verlor am Samstag sein Heimspiel gegen den FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl überraschend mit 1:2 (1:1) und musste damit die fünfte Niederlage in dieser Premier-League-Spielzeit hinnehmen. Der frühe Führungstreffer von Dennis Praet (14.) genügte dem Meister von 2016 nicht, Stuart Armstrong (19.) und Danny Ings (81.) drehten die Partie am Samstag für die Hasenhüttl-Elf.