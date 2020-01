Liverpool-Verfolger Leicester City verliert bei Burnley - Ashley Westwood dreht Spiel

Premier-League-Klub Leicester City hat am Sonntagnachmittag 1:2 (0:1) im Auswärtsspiel gegen den FC Burnley verloren. Das von Brendan Rogers trainierte Team verpasste es, zum amtierenden Meister Manchester City aufzuschließen und fällt hinter dem Tabellen-Zweiten weiter zurück. Spitzenreiter Liverpool liegt mit bereits 16 Punkten Vorsprung nahezu uneinholbar vorne auf Platz eins. Die "Foxes" ließen in der Partie einige gute Möglichkeiten liegen und verzweifelten unter anderem am starken Burnley-Keeper Nick Pope.

In einem rassigen und zweikampfbetonten Match legte Leicester in der 33. Minute durch einen Treffer des linken Flügelspielers Harvey Barnes vor. In der Folge kam der FC Burnley über die Zweikämpfe und Standardsituationen besser ins Spiel, zur Pause blieb es dennoch bei Leicesters Führung. Nach Wiederanpfiff dauerte es nicht lange und Burnleys Angreifer Chris Wood (56.) glich für die immer stärker werdenden Gastgeber aus. Leicester baute danach zwar wieder mehr Druck auf, konnte sich dafür aber nicht belohnen und kassierte in der 79. Minute das entscheidende 1:2 durch Mittelfeldspieler Ashley Westwood.

Nick Pope lässt Leicester verzweifeln

Leicester verzweifelte insbesondere an Burnley-Torhüter Nick Pope, der der spielerischen Überlegenheit des Tabellenzweiten mit etlichen Top-Paraden trotzte. So hielt der 27-Jährige unter anderem einen Elfmeter von Nationalstürmer Jamie Vardy (68). Burnley zeigte sich ansonten vor allem in den Zweikämpfen und Luftduellen überlegen. In der Tabelle fällt der Meister von 2016 mit 45 Punkten hinter Manchester City (48), das am Samstag nur unentschieden gespielt hatte, zurück. Erster bleibt der FC Liverpool (61), der zusätzlich zwei Spiele weniger auf dem Konto hat, als Leicester und ManCity. Die "Reds" können im Abendspiel gegen Manchester United weiter enteilen (hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!).

