Trendwende: Leicester nach Sieg gegen Sheffield United wieder auf Champions-League-Kurs

Leicester City - Sheffield United 2:0 (0:0)

Die Foxes sind wieder auf Kurs: Leicester City hat am Donnerstagabend einen wichtigen Schritt in Richtung Qualifikation für die Champions League gemacht. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg gewann das Team von Trainer Brendan Rogers gegen Aufsteiger Sheffield United mit 2:0 (1:0) und zeigte sich dabei über die vollen 90 Minuten dominant. Die Foxes mussten sich sogar noch ärgern, dass der Sieg nicht höher ausfiel.

Türöffner im King-Power-Stadion in den East Midlands war der Spanier Ayoze Perez. In der 29. Minute brachte er Leicester mit einem satten Schuss in Führung. Der Gastgeber war schon zuvor besser in die Partie gekommen und hatte viel Ballbesitz, während sich Sheffield vornehmlich aufs Verteidigen konzentrierte. Auch der Gegentreffer und der Rückstand zur Halbzeit weckte die Truppe von Trainer Chris Wilder allerdings nicht auf. Stattdessen kam Leicester im zweiten Durchgang sogar vermehrt zu erstklassigen Chancen. Jamie Vardys Schuss nach typischem Konter fand aber nur den Pfosten (51.). Harvey Barnes (57. und 61.) und Torschütze Perez scheiterten jeweils aussichtsreich vor Gäste-Keeper Dean Henderson. In der Schlussphase machte es Youngster Demaray Gray dann wenigstens noch besser und traf aus kompliziertem Winkel anspruchsvoll ins lange Eck (79.).