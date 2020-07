Premier League Inside: Warum Leroy Sané bei Manchester City ein Versprechen blieb 

Die Fans von Manchester City hätten sich sicher gerne verabschiedet, sie hätten sicher gerne noch einmal “Leroy! Leroy! Leroy!” gerufen. Doch wie so viele andere Dinge im Corona-Zeitalter war auch das nicht möglich. Weil der Fußball unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet im Moment, absolvierte Leroy Sané seinen letzten (Kurz-) Einsatz vor seinem Wechsel zum FC Bayern beim 5:0 gegen Burnley vor knapp zwei Wochen vor der tristen Kulisse leerer Sitzschalen. Der seltsame Ausstand passt zu seiner Zeit in England. Sie bleibt unvollendet.

Der deutsche Nationalspieler hat vier gemischte Jahre bei dem Verein von Pep Guardiola erlebt. Nach seiner Eingewöhnungsphase spielte er eine überragende zweite Saison, trug entscheidend zur Meisterschaft mit 100 Punkten – Rekord! – bei und wurde zum Nachwuchsspieler des Jahres gewählt. Was aussah wie der Beginn einer großen Premier-League-Karriere war in Wahrheit schon der Höhepunkt. Das Versprechen, das Sané in dieser Saison gab, konnte er nicht einlösen.

Beinahe wäre Sané in England in Vergessenheit geraten Er kam in der Spielzeit danach auf deutlich weniger Einsatzzeit und war im Endspurt auf dem Weg zum zweiten Titel in Folge nur noch eine Randerscheinung. Das letzte Jahr in England verbrachte Sané nach seinem Kreuzbandriss bekanntlich komplett im Krankenstand. Dass sich Manchester City im Titelrennen vom FC Liverpool düpieren ließ, lag aber eher am Chaos in der Defensive als an seinem Fehlen. Beinahe hätte man ihn vergessen können, wären da nicht die ständigen Spekulationen über seinen Wechsel nach München gewesen.

Manchester City hätte ihn gerne behalten, doch Guardiola hat klare Prinzipien, die er gerade noch einmal bekräftigt hat: Wenn ein Spieler nicht bleiben will, muss er gehen. Das Verhältnis des Trainers zu seinem (neuerdings) Ex-Angestellten war immer kompliziert, zumindest nach außen hin. So sehr er Sanés Talent schätzte, so sehr wurden auch immer wieder Vorbehalte an dessen Einstellung spürbar. Als Sané überraschend aus dem deutschen Kader für die WM 2018 gestrichen wurde, gab es von Manchester Citys Trainer keinen Protest.