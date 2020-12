Torfestival bei Crystal Palace: Liverpool verteidigt Premier-League-Tabellenführung souverän

Der FC Liverpool hat die Tabellenführung in der Premier League souverän verteidigt: Vier Tage nach dem Last-Minute-Sieg im Spitzenspiel gegen die Tottenham Hotspur schlugen die Reds auch Crystal Palace. Die Mannschaft des frischgebackenen Welttrainers Jürgen Klopp stellte mit drei Toren schon vor der Pause alle Weichen auf Sieg. In der zweiten Hälfte nahm die Klopp-Elf Palace endgültig auseinander und feierte am Ende einen 7:0-Kantersieg. Anzeige

Liverpool legte einen Blitzstart hin: Auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Verpflichtung von Red Bull Salzburg brachte Takumi Minamino die Gäste in der 3. Minute mit seinem ersten Tor im LFC-Trikot in Führung. Sadio Mané legte im Strafraum auf den Japaner ab, der trocken abschloss. In der Folge kam allerdings auch die Mannschaft von Roy Hodgson immer besser in die Partie. Liverpool-Keeper Alisson musste mehrfach einschreiten, um den Ausgleich zu verhindern. Palace selbst zeigte sich inkonsequent, etwa als Jordan Ayew im Strafraum auf Wilfried Zaha querzulegen versuchte, statt selbst abzuschließen (24.). Und noch vor der Halbzeit bestrafte der amtierende Meister die Nachlässigkeit eiskalt: Nach einem Pass von Roberto Firmino bekam Mané am Strafraumrand den Ball und versenkte ansehnlich zum 2:0 ins Tor (35.). Nach einem Konter über Robertson machte Firmino selbst mit dem 3:0 eigentlich schon alles klar (44.).

Salah schnürt Doppelpack nach Einwechslung