Premier League: Klopp und Liverpool fertigen Southampton und Hasenhüttl ab

Wer soll dieses Team bloß aufhalten? Der FC Liverpool hat in der Premier League den nächsten Sieg gefeiert und marschiert damit weiter Richtung Meisterschaft. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Samstag an der heimischen Anfield Road mit 4:0 (0:0) gegen den FC Southampton. Die Gäste mit Ex-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl boten dem Tabellenführer dabei eine Halbzeit lang Paroli, brachen im zweiten Durchgang allerdings ein. Liverpool bleibt mit dem 24. Sieg im 25. Spiel weiter ungeschlagen und hatte zwischenzeitlich 22 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Manchester City.