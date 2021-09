Premier League kompakt: Liverpool festigt Tabellenführung – Arsenal siegt ohne Leno

FC Liverpool - Crystal Palace 3:0 (1:0)

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp haben ihre Tabellenführung in der Premier League verteidigt. Gegen Crystal Palace setzten sich die "Reds" mit 3:0 (1:0) durch und haben damit nach fünf absolvierten Punktspielen 13 von 15 möglichen Zählern auf dem Konto. Den besseren Start erwischten allerdings die Gäste. LFC-Torwart Alisson musste bei einem Versuch von Wilfried Zaha (2.), der den Ball nicht richtig traf, eingreifen und hatte kurz darauf Glück, dass der frühere Liverpooler Christian Benteke per Kopf den Pfosten traf (3.). Nach einer knappen Viertelstunde übernahmen die Hausherren das Kommando - und kamen noch vor dem Pausenpfiff zum 1:0-Führungstreffer von Sadio Mané (43.). Der Senegalese stand goldrichtig, musste nach einem Eckball und einem Kopfball von Mohamed Salah, den Keeper Vicente Guaita abprallen ließ, nur noch einschieben. Im zweiten Durchgang präsentierte sich Palace etwas mutiger, brachte Liverpool aber nur selten in Gefahr. Mohamed Salah erhöhte in der Schlussphase nach einer weiteren Ecke noch auf 2:0 (78.). Ex-Bundesliga-Profi Naby Keita markierte per Volley-Schuss den Schlusspunkt (89.). Anzeige

Manchester City - FC Southampton 0:0

Premier-League-Champion Manchester City hat den dritten Saisonsieg überraschend verpasst. Die Citizens kamen am Samstag gegen den FC Southampton nicht über ein 0:0 hinaus. ManCity-Trainer Pep Guardiola warf nach dem 6:3-Erfolg gegen RB Leipzig in der Champions League die Rotationsmaschine an und veränderte seine Startformation auf fünf Positionen. Die umformierte Elf tat sich auffällig schwer gegen den Underdog aus Southampton. Auch die späten Einwechslungen von Kevin de Bruyne (65.), Riyad Mahrez (67.) und Phil Foden (72.) brachten nicht den erwünschten Erfolg. Der Titelverteidiger verliert durch das Remis an Boden auf Spitzenreiter Liverpool, springt aber vorübergehend auf Platz zwei. Die Guardiola-Elf kann von gleich sechs Teams jedoch noch eingeholt werden. Die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl bleibt indes auch im fünften Liga-Spiel ohne Sieg und ist mit vier Punkten nun Tabellen-15..

FC Burnley - FC Arsenal 0:1 (0:1)

Der kriselnde FC Arsenal hat am Samstagnachmittag zumindest einen kleinen Befreiungsschlag gelandet und den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Die Schützlinge von Trainer Mikel Arteta setzten sich beim Auswärtsspiel gegen Kellerkind FC Burnley knapp mit 1:0 (1:0) durch. Der im Sommer von Real Madrid fest verpflichtete Martin Ödegaard sorgte mit einem sehenswerten Freistoß-Treffer für die Führung (30.), die sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgezeichnet hatte – es war der erste Torschuss der Gäste. Auch im Anschluss taten sich die Londoner schwer und blieben ohne die nötige Durchschlagskraft in der Offensive. Da auch Burnley harmlos blieb, reichte der Ödegaard-Freistoß zum wichtigen Sieg. Bei den "Gunners" saß der deutsche Keeper Bernd Leno einmal mehr über 90 Minuten auf der Bank. Aaron Ramsdale erhielt erneut den Vorzug und hielt wie schon beim Dreier gegen Norwich City (1:0) die Null. Arsenal klettert durch den zweiten Erfolg in Folge auf Platz zwölf des Premier-League-Tableaus. Burnley ist mit nur einem Zähler Vorletzter.