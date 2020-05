Saisonabbruch in der Premier League? Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: "Das würde ich als ungerecht empfinden"

Mit dem FC Liverpool wartet Trainer Jürgen Klopp derzeit noch auf die Fortsetzung der Premier League . Aktuell ruht sogar noch der Trainingsbetrieb, allerdings soll dieser eventuell schon am Dienstag wieder aufgenommen werden. Der Wettbewerb soll Mitte Juni wieder losgehen, von der britischen Regierung gab es zuletzt das Okay dafür . Klopp und die Reds stehen kurz vor einem der größten Triumphe der jüngeren Klubgeschichte: Dem Tabellenführer fehlen nur noch zwei Siege für den ersten Meistertitel seit 1990.

Klopp: "Nill and void – für mich das Unwort des Jahres"

"Ich finde dass es schlimmere Dinge gibt im Leben, als nicht Meister zu werden" , sagte Klopp am Montag trotzdem in einem Video-Podcast der DFB-Akademie: "Um uns herum haben ganz viele Menschen ganz große Probleme. Es sterben Menschen. Das passiert zwar immer, aber im Moment aufgrund eines Virus, den wir alle nicht kannten und auf den wir uns nicht vorbereiten konnten", erklärte er.

Doch dass die Saison abgebrochen werden könnte, will sich der 52-Jährige nicht vorstellen. Nachdem er den ersten Schock der dramatischen Entwicklungen rund um die Pandemie verdaut hatte, habe er langsam wieder an Fußball denken können. "Und dann kamen Diskussionen auf. Da wollten Leute die Saison für null und nichtig erklären", erzählte Klopp. "Und du denkst: 'Hä? Wie null und nichtig?' Wir haben 76 Prozent der Saison gespielt und die wollen die Saison einfach löschen. [...] Das würde ich als ungerecht empfinden", erklärte Klopp. "Nill and void" – null und nichtig auf Englisch – sei für ihn das "Unwort des Jahres", scherzte der Trainer.