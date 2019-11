Premier League Inside: So machte Liverpool-Coach Jürgen Klopp Anfield wieder zur Festung

Wenn man die Aufstellung durchgeht, landet man in einer Zeit, in der Jürgen Klopp und der FC Liverpool weit entfernt waren vom aktuellen Glanz. Im Tor stand Simon Mignolet, im Mittelfeld spielte Emre Can, das Angriffsduo bildeten Philippe Coutinho und Divock Origi. Die Partie gegen Crystal Palace am 23. April 2017 endete in einer 1:2-Heimniederlage.

Es war das bislang letzte Mal, dass Liverpool im heimischen Stadion an der Anfield Road ein Ligaspiel verlor. Mehr als zweieinhalb Jahre ist das her. Klopp hat die berühmte Spielstätte wieder zu einer Festung gemacht, die an diesem Sonntag im Premier-League-Spitzenspiel des Tabellenführers auch Titelverteidiger Manchester City abwehren soll.