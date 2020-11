Premier League inside: Warum der FC Liverpool in dieser besonderen Saison im Vorteil ist

Für einen Klub, der sich doch eigentlich in der Krise befindet im Moment, läuft es ziemlich gut beim FC Liverpool. In der Premier League hat der Meister am vergangenen Wochenende die Tabellenführung erobert, und in der Champions League gab es beim 5:0 unter der Woche bei Atalanta Bergamo den dritten Zu-Null-Sieg im dritten Auftritt.

