Premier League verkündet: Umstrittene Reformpläne von Liverpool und ManUtd abgelehnt

Die vom FC Liverpool und Manchester United ausgearbeitete Regel-Revolution namens "Project Big Picture" ist wieder vom Tisch. Das ist das Ergebnis einer Sitzung von Vertretern aller 20 Klubs der Premier League , wie die Liga selbst am Mittwochabend bekannt gab. Man werde stattdessen gemeinsam an einem "strategischen Plan für die zukünftige Struktur und Finanzierung des englischen Fußballs" arbeiten, hieß es weiter.

Ein von den Eigentümern der Liga-Giganten FC Liverpool und Manchester United veranlasstes und sehr umstrittenes Strategiepapier sah unter anderem die Reduzierung der Premier League von 20 auf 18 Klubs sowie eine Umverteilung des Stimmrechts vor. Die Premier-League-Vereine stimmten bei ihrer Konferenz am Mittwoch indes für ein finanzielles Hilfspaket für die 3. und 4. Liga (League One und League Two), das sicherstellen soll, dass die teilnehmenden Vereine in Folge der Coronavirus-Pandemie nicht pleite gehen und die Saison 2020/21 zu Ende gespielt wird. Es fällt allerdings deutlich niedriger aus, als die im „Big Picture“ vorgeschlagene Summe von insgesamt 250 Millionen Pfund mit Beteiligung an TV-Verträgen.