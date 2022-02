Premier League kompakt: Liverpool dreht Spiel gegen Norwich – Ziyech rettet späten Chelsea-Sieg

FC Liverpool - Norwich City 3:1 (0:0)

Der FC Liverpool hat in der Spitzengruppe der Premier League einen Rückschlag abgewendet. Das Team von Trainer Jürgen Klopp kam am Samstag gegen Abstiegskandidat Norwich City nach Rückstand noch zu einem 3:1 (0:0)-Erfolg. Ex-Bundesliga-Profi Milot Rashica hatte den Underdog zunächst in Führung gebracht (48.), Sadio Mané und Mohamed Salah (67.) drehten die Partie jedoch binnen drei Minuten zugunsten der Liverpooler. Winter-Zugang Luis Diaz machte den Deckel drauf (81.). Der Zug in Richtung Meisterschaft ist für die "Reds" damit noch nicht endgültig abgefahren. Der Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City, der am Abend noch nachlegen kann, schrumpft vorerst auf sechs Punkte. Norwich verpasst dagegen den Big Point im Abstiegskampf. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt fünf Zähler.

