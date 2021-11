Premier League kompakt: FC Liverpool besiegt Hasenhüttl-Klub Southampton deutlich - Pleite für Newcastle

FC Arsenal - Newcastle United 2:0 (0:0)

Newcastle United bleibt das Sorgenkind der Premier League. Die 0:2 (0:0)-Niederlage beim FC Arsenal war für die Mannschaft von Trainer Eddie Howe, der nach überstandener Corona-Infektion im zweiten Spiel seiner Amtszeit erstmals an der Seitenlinie coachen durfte, die siebte Saisonniederlage und das 13. sieglose Spiel in Folge - am 13. Spieltag. Bukayo Saka (56.) und Gabriel Martinelli (66.) erzielten die Treffer für die "Gunners", die sich nach der 0:4.-Pleite gegen den FC Liverpool in der Vorwoche rehabilitierten. Während Arsenal als Tabellen-Fünfter wieder in die Spitzengruppe vorstößt, bleibt der nach der Übernahme saudi-arabischer Investoren neureiche Verein aus Newcastle mit sechs Zählern abgeschlagen Tabellenletzter.