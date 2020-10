Nur noch 18 Klubs? Liverpool und Manchester United streben wohl Premier-League-Revolution an

Arbeiten der FC Liverpool und Manchester United an einer Revolution der englischen Premier League? Wenn es nach einem Bericht des englischen Telegraph geht, dann ist dies der Fall. Die Zeitung aus London will Einblick in ein Reformpapier haben, das die amerikanischen Besitzer von Liverpool, die Fenway Sports Group, in Übereinkunft mit den Verantwortlichen von Manchester United erstellt haben sollen. Das Papier sieht offenbar radikale Änderungen an der Struktur des englischen Fußballs vor. Unter anderem soll die Premier League von aktuell 20 auf dann nur noch 18 Vereine verkleinert werden. Auch ESPN bestätigte am Sonntagmittag entsprechende Pläne.