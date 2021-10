Premier League kompakt: Liverpool verspielt Führung, ManCity verliert überraschend, Chelsea zieht davon

FC Liverpool – Brighton & Hove Albion 2:2 (2:1)

Jürgen Klopps Liverpooler bleiben zwar weiterhin das einzig ungeschlagene Team der Premier League, mussten beim 2:2 (2:1) gegen Brighton & Hove Albion trotz Zwei-Tore-Führung allerdings mit einer Punkteteilung leben. Bereits kurze Zeit nach dem Anpfiff war es Routinier Jordan Henderson, der nach einer Vorlage des momentan bestens aufgelegten Mohamed Salah die Führung markierte (4.). Die Gäste aus Brighton versuchten vor allem über Kontersituationen gefährlich zu werden, jedoch fehlte der Mannschaft von Trainer Graham Potter die letzte Konsequenz. So war es Sadio Mané, der am zweiten Pfosten ungehindert per Kopf sein sechstes Saisontor erzielen konnte (24.). Dennoch konnte der Gast den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzen. Enock Mweou erzielte kurz vor dem Halbzeitpfiff noch den Anschlusstreffer (41.). Die Gastgeber kamen besser aus der Kabine, doch ein Treffer von Salah wurde aberkannt (48.). Die schwache Chancenauswertung der "Reds" wurde von den Gästen im Anschluss bestraft. Leandro Trossard erzielten den überraschenden Ausgleich für Brighton (65.). Liverpool rannte an, kam aber nicht mehr zu den entscheidenden Szenen im gegnerischen Strafraum. Anzeige Letztendlich musste das Klopp-Team mit einem Remis leben und verpassen vorerst den Anschluss an Tabellenführer Chelsea. Für Brighton & Hove Albion war es ein überraschender Punkgewinn, den man sich mit viel Einsatz und Wille verdient hatte. Mit dem Unentschieden bestätigte Brighton die bisher starke Saison und steht mit 16 Punkten aus zehn Spielen auf dem sechsten Rang der Premier League.

Manchester City – Crystal Palace 0:2 (0:1)

Meister Manchester City musste die zweite große Enttäuschung binnen einer Woche hinnehmen. Nach dem überraschenden Pokal-Aus gegen West Ham United musste sich die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola erneut geschlagen geben. Crystal Palace ging früh in der Partie durch den Treffer von Wilfried Zaha in Führung (6.). Anschließend konzentrierte sich Palace auf Kontersituationen. Unmittelbar vor der Pause machten sich die Cityzens das Leben noch schwerer. Nach einem langen Ball wusste sich Aymeric Laporte nicht besser zu helfen, als den enteilten Zaha zu Boden zu reißen (45.+2). Die Folge: Platzverweis und eine Halbzeit in Unterzahl für den Champions-League-Teilnehmer. Eine halbe Stunde vor Schluss brachte Phil Foden eine Flanke in den gegnerischen Sechzehner und Gabriel Jesus veredelte den Angriff mit dem vermeintlichen Ausgleich (60.). Jedoch stand der Vorlagengeber zuvor im Abseits und der Treffer wurde zurückgenommen. Und es kam noch bitterer: Eine der wenigen Kontersituationen nutzte der Gast zum entscheidenden Treffer und sicherte sich dadurch die drei Punkte gegen den haushohen Favoriten. Conor Gallagher setzte das Spielgerät an den Innenpfoten, von wo er in die Maschen ging (88.). Für Guardiola und City ist es eine Woche zum Vergessen. Trotz der Niederlage bleiben die "Skyblues" auf dem dritten Tabellenplatz, haben allerdings nun fünf Punkte Rückstand auf Ligaprimus Chelsea. Für Palace war es ein Überraschungssieg zum richtigen Zeitpunkt. Die drei zusätzlichen Punkte hieven sie auf den 13. Tabellenplatz mit jetzt zwölf Punkten auf dem Konto.

Newcastle United – FC Chelsea 0:3 (0:0)

Der amtierende Champions-League-Sieger hatte am 10. Spieltag eine durchaus knifflige Partie gegen Newcastle United vor der Brust. Gegen den tiefstehenden Gegner brauchten die Schützlinge von Trainer Thomas Tuchel lange, um den Führungstreffer zu erzielen. Mitte der zweiten Halbzeit war es Reece James, der den Tabellenersten erlöste (65.). Nach einer Flanke des ehemaligen Bayern-Flirts Callum Hudson-Odoi landete der Ball beim 21-Jährigen, der nur noch einen Kopf hinhalten musste. Die Führung der Londoner sorgte gleichzeitig für mehr Räume, da sich Newcastle nicht mehr ausschließlich auf die Defensive konzentrieren konnte. Mit einem Doppelschlag entschied der Tabellenführer die Partie. Wieder war es James, der mit seinem zweiten Treffer für den Führungsausbau sorgte (77.). Den Tag krönte dann Jorginho mit seinem verwandelten Elfmeter zum 3:0-Endstand aus Sicht des Favoriten (81.). Schlussendlich ließ die Defensive um Nationalspieler Antonio Rüdiger nichts mehr zu. Der Sieg ist gleichbedeutend mit der Tabellenführung, die Chelsea erfolgreich verteidigte. Durch die Punktverluste von Manchester City und dem FC Liverpool konnten die Blues ihren Abstand zur Konkurrenz sogar vergrößern. Newcastle, die zuletzt für ihre Übernahme eines saudischen Konsortiums für Aufsehen sorgten, bleiben im Tabellenkeller stecken und stehen mit vier Punkten auf dem 19. Platz.



Leicester City – FC Arsenal 0:2 (0:2)

Der deutsche Arsenal-Torhüter Bernd Leno wird trotz seiner guten Pokalleistung am vergangenen Dienstag gegen Leeds (2:0) wohl in der Premier League weiter nur Zuschauer sein. Bei Arsenals 2:0-Auswärtssieg gegen Leicester City am Samstag musste der 29-Jährige Leno erneut von der Bank mitansehen, wie sein Konkurrent Aaron Ramsdale den Sieg der Gunners mit starken Paraden festhielt. Ramsdale hielt unter anderem einen Freistoß von James Maddison sensationell (43.). Der 23 Jahre alte Neuzugang war damit der gefeierte Held der Gunners. Innenverteidiger Gabriel nach einer Ecke (5.) und Emilie Smith Rowe (18.) nach einem Konter erzielten die Treffer der Londoner. Somit klettert Arsenal nach wettbewerbsübergreifend neun Spielen in Folge ohne Niederlage auf den fünften Tabellenplatz mit 17 Punkten auf dem Konto. Der Anschluss an die internationalen Plätze haben die Gunners nun wieder hergestellt. Leicester indes steckt im Mittelfeld des Tableaus fest und sucht weiterhin nach seinem Rhythmus.