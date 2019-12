Premier League kompakt: Liverpool besiegt Schlusslicht Watford dank Mohamed Salah

Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Erfolgstrainer Jürgen Klopp hat sich der FC Liverpool zum 16. Sieg im 17. Saisonspiel der Premier League gemüht. Der Champions-League-Sieger kam am Samstag zu einem 2:0 (1:0)-Arbeitssieg gegen den Tabellenletzten FC Watford und führt mit nun 49 Punkten weiter souverän die Tabelle an. Beide Treffer erzielte Mohamed Salah (38. und 90. Minute).

Jürgen Klopp verlängert beim FC Liverpool - So reagiert das Netz: "Was ist mit der Löw-Ablösung?!"

Erst am Freitag hatten die Reds wichtige Personalentscheidungen getroffen: Der Tabellenführer der Premier League gab die Vertragsverlängerungen von Erfolgstrainer Jürgen Klopp bis 2024 und mit Vize-Kapitän James Milner über einen unbekannten Zeitraum bekannt. Das Duo war in den vergangenen Jahren zentral für den Aufschwung des Klubs verantwortlich - Klopp als Mastermind, Milner als einer seiner verlängerten Arme auf dem Platz.

Watford hatte beim Spitzenreiter gute Chancen auf einen Punktgewinn

Gegen den Außenseiter hatten die Reds daheim in Anfield aber große Probleme. Watford hatte beim Debüt des neuen Trainers Nigel Pearson durchaus gute Chancen für einen Punktgewinn. Am Ende blieb es aber beim 16. Liga-Heimsieg in Serie für Liverpool. Damit kann Liverpool nun gelassen zur Klub-WM nach Katar reisen, wo am 18. Dezember das Halbfinale ansteht. Beim Liga-Pokal-Spiel bei Aston Villa einen Tag zuvor soll eine U23-Mannschaft auflaufen.