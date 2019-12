Premier League im Liveticker: Derby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton

Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool in der Premier League am Mittwochabend gegen den Stadtrivalen FC Everton ran (21.15 Uhr). Nach bisher 13 Siegen in 14 Spielen wollen die Reds den nächsten Dreier im Merseyside Derby holen und damit die Konkurrenten Manchester City und Leicester City auf Distanz halten. Die Differenz zu Titelverteidiger Man City können die Reds wieder auf elf Zähler erhöhen. "Unsere allgemeine Situation ist für dieses eine Spiel absolut uninteressant, es hat absolut nichts damit zu tun", betonte Klopp vor der Prestigeduell.