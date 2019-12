Premier League im Liveticker: Stadtderby zwischen Manchester City und Manchester United

Die Fans der englischen Premier League blicken am Samstagabend nach Manchester. Im Etihad Stadion steht das Stadtderby zwischen City und United auf dem Programm (So könnt ihr das Spiel live sehen!). "Es ist nicht leicht, Top-Teams zu schlagen, aber United hat das in dieser Saison geschafft, weil sie eine großartige Mentalität und Überzeugung haben. Sie sind schnell mit James, Rashford und Martial. Wenn diese Spieler über genügend Platz verfügen, sind sie gefährlich. Sie sind gefährlich. In einem Spiel kann alles passieren, deshalb sind wir nicht hier, um die Ergebnisse und die Distanz zwischen Vergangenheit und Zukunft zu beurteilen", sagte City-Coach Pep Guardiola.