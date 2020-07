Premier League im Liveticker: FC Chelsea kämpft gegen Wolverhampton um die Champions-League

Für die Wolves geht es im Zweikampf mit den Tottenham Hotspur um die Europa-League-Teilnahme. Chelsea-Trainer Frank Lampard macht klar: "Das Ziel war es, unter die ersten vier zu kommen diesen Kader zu verbessern und zu versuchen, sich zu entwickeln und so gut wie möglich zu sein. Jetzt haben wir die Chance unter die ersten vier und es ist ein riesiges Spiel."

In der Premier League kämpfen mit Manchester United (63 Punkte), dem FC Chelsea (63) und Leicester City (62) noch drei Teams um die letzten beiden Champions-League-Plätze neben Liverpool und Manchester City. Die Blues müssen im Rennen um die Königsklasse gegen die Wolverhampton Wanderers ran (Samstag, 17 Uhr). Neuzugang Timo Werner von RB Leipzig dürfte seinem neuen Klub dabei besonders die Daumen drücken.

Für den FC Chelsea ist die Saison nach dieser Partie noch nicht vorbei. Das Finale im FA Cup bildet am 1. August den Schlusspunkt der englischen Serie. Und dort treffen die Blues auf den FC Arsenal. Zudem muss Chelsea in der Champions League noch am 8. August beim FC Bayern ran. Nach der 0:3-Schlappe im Hinspiel stehen die Chancen auf einen Viertelfinal-Einzug aber schlecht.